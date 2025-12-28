كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

غادر المنتخب الوطني اليوم الأحد مدينة فاس في اتجاه الرباط بعد هزيمته أمس ضد نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين في اطار الجولة الثانية من دور مجموعات كان المغرب.

برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأحد 28 ديسمبر :

10و 45 دق مغادرة المنتخب مدينة فاس في اتجاه الرباط

15:00 : تدريب في القاعة الرياضية بنزل الاقامة في الرباط للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة

15:00 : حصة علاج و استرخاء للاعبين الذين لعبوا أساسيين في المباراة.

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه تنزانيا يوم الثلاثاء 30 ديسمبر بداية من الساعة 17:00 في الملعب الأولمبي بالرباط.

