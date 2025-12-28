كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط

غادر المنتخب الوطني اليوم الأحد مدينة فاس في اتجاه الرباط بعد هزيمته أمس ضد نيجيريا بثلاثة أهداف لهدفين في اطار الجولة الثانية من دور مجموعات كان المغرب.
برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأحد 28 ديسمبر :
10و 45 دق مغادرة المنتخب مدينة فاس في اتجاه الرباط
15:00 : تدريب في القاعة الرياضية بنزل الاقامة في الرباط للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة
15:00 : حصة علاج و استرخاء للاعبين الذين لعبوا أساسيين في المباراة.
يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه تنزانيا يوم الثلاثاء 30 ديسمبر بداية من الساعة 17:00 في الملعب الأولمبي بالرباط.
