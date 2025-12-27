كان المغرب 2025 : التشكيلة المحتملة لنسور قرطاج ضد نسور نيجيريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ليلة هذا السبت سيكون نسور قرطاج على موعد مع نسور نيجيريا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مدينة فاس، بداية من الساعة 21.00 بتوقيت تونس.

وفي مايلي التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني : أيمن دحمان – ديلان برون – منتصر الطالبي – ياسين مرياح أو نادر الغندري – علي العابدي – يان فاليري – الفرجاني ساسي (قائد فريق) – إلياس السخيري – حنبعل المجبري – إلياس العاشوري و حازم المستوري.

من جهة أخرى، إليكم التشكيلة المتوقعة لفريق إريك شيل:

– حارس المرمى: ستانلي نوابالي

– المدافعون: برايت أوساي-صامويل، سيمي أجايي، كالفين باسي، زايدو سانوسي

– لاعبو الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، أليكس إيوبي

– المهاجمون: صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

هذه المباراة سيديرها الحكم المالي بوبو تراوري.

