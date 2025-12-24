Français
كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)

بعد اختياره رجل المباراة أمام أوغندا (اضغط هنا)، أكد الجناح الدولي التونسي إلياس العاشوري، في تصريح لـ«تونس الرقمية»، قائلاً:
«نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان. من المؤسف استقبال هدف في نهاية اللقاء، إذ كان من الممكن أن تكون السهرة مثالية لو انتهت المباراة بنتيجة 3ء0. لكن الحمد لله، هناك العديد من النقاط الإيجابية. كنا نمتلك رغبة حقيقية في دخول المنافسة بانتصار، وهو ما تحقق بالفعل».

