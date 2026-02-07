Français
Anglais
العربية
عالمية

كان 2025: الأرقام الرسمية للعائدات الاقتصادية للبطولة !

كان 2025: الأرقام الرسمية للعائدات الاقتصادية للبطولة !

بالتوازي مع الخاتمة المرة على الصعيد الرياضي بالنسبة للبلد المنظّم، ستظلّ كأس أمم إفريقيا 2025 تُسجَّل كنجاح كبير على الصعيد الاقتصادي للمغرب.

ووفقًا لهذه المعطيات، كشف الحكومة المغربية عن أرقام لافتة، مؤكِّدة أن هذا الموعد القاري شكّل محرّكًا حقيقيًا لتسريع التنمية في المملكة.

وقد قدّم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، الحصيلة الرسمية للبطولة، مؤكِّدًا مردوديتها عبر مختلف حلقات السلسلة الاقتصادية (السياحة، النقل، الخدمات، الأشغال العمومية، والتجارة).

وفي ما يلي أبرز الأرقام المسجّلة:

  • إيرادات مباشرة تقارب مليار يورو، وثروة إجمالية مُولَّدة تراوح بين 20 و25 مليار درهم.

  • تسريع وتيرة الإنجاز: كسب ما يعادل 10 سنوات من تطوير البنية التحتية في غضون 24 شهرًا فقط.

  • التشغيل: إحداث 100 ألف منصب شغل وتعبئة 3,000 شركة مغربية.

  • الربحية: كل يورو واحد تم استثماره ولّد نحو يوروين من النشاط الاقتصادي.

وبذلك، أثبت المغرب جاهزيته لاستحقاق 2030؛ إذ إن 80% من البنيات التحتية الخاصة بكأس العالم على أرضه باتت جاهزة ومُستثمَرة بالفعل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

588
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

326
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
316
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
302
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يواصل دعم الأسر الفاقدة للسند و يوزع مساعدات عينية بمعتمدية عمدون
279
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
277
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام
271
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
271
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]
269
أخر الأخبار

باجة : اليوم الثاني تواصل عمليات التمشيط بشاطئ كاب نيقرو للبحث عن طفل مفقود
263
اقتصاد وأعمال

المغرب : الفيضانات تُلحق أضرارًا جسيمة بثاني رئة اقتصادية في المملكة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى