كان 2025: الأندية الألمانية الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين الأفارقة

مع اقتراب ضربة بداية كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، تستعد عدة أندية أوروبية لخوض فترة حساسة من الموسم، من بينها الأندية الألمانية.
وتُعد الدوري الألماني (البوندسليغا) من بين البطولات الأكثر تأثرًا بهذه الغيابات، وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن أنديتهم للمشاركة في كان 2025:
-
إلياس بن صغير – المغرب (باير ليفركوزن)
-
إلياس السخيري – تونس (آينتراخت فرانكفورت)
-
فارس شايبي – الجزائر (آينتراخت فرانكفورت)
-
أمادو هايدارا – مالي (لايبزيغ)
-
أندرياس هونتونجي – بنين (سانت باولي)
-
بازومانا توري – كوت ديفوار (هوفنهايم)
-
بلال الخنوس – المغرب (شتوتغارت)
-
كريستيان كوفاني – الكاميرون (باير ليفركوزن)
-
سيرياك إيري – بوركينا فاسو (فرايبورغ)
-
إدمون تابسوبا – بوركينا فاسو (باير ليفركوزن)
-
إلياس سعد – تونس (أوغسبورغ)
-
إبراهيم مازة – الجزائر (باير ليفركوزن)
-
إسماعيل الغربي – تونس (أوغسبورغ)
-
محمد الأمين عمورة – الجزائر (فولفسبورغ)
-
نيكولا جاكسون – السنغال (بايرن ميونيخ)
-
رامي بن سبعيني – الجزائر (بوروسيا دورتموند)
-
صامويل إيسيندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية (أوغسبورغ)
-
يان ديوماندي – كوت ديفوار (لايبزيغ)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب