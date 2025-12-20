Français
Anglais
العربية
رياضة

كان 2025: الأندية الألمانية الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين الأفارقة

كان 2025: الأندية الألمانية الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين الأفارقة

مع اقتراب ضربة بداية كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، تستعد عدة أندية أوروبية لخوض فترة حساسة من الموسم، من بينها الأندية الألمانية.

وتُعد الدوري الألماني (البوندسليغا) من بين البطولات الأكثر تأثرًا بهذه الغيابات، وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن أنديتهم للمشاركة في كان 2025:

  • إلياس بن صغير – المغرب (باير ليفركوزن)

  • إلياس السخيري – تونس (آينتراخت فرانكفورت)

  • فارس شايبي – الجزائر (آينتراخت فرانكفورت)

  • أمادو هايدارا – مالي (لايبزيغ)

  • أندرياس هونتونجي – بنين (سانت باولي)

  • بازومانا توري – كوت ديفوار (هوفنهايم)

  • بلال الخنوس – المغرب (شتوتغارت)

  • كريستيان كوفاني – الكاميرون (باير ليفركوزن)

  • سيرياك إيري – بوركينا فاسو (فرايبورغ)

  • إدمون تابسوبا – بوركينا فاسو (باير ليفركوزن)

  • إلياس سعد – تونس (أوغسبورغ)

  • إبراهيم مازة – الجزائر (باير ليفركوزن)

  • إسماعيل الغربي – تونس (أوغسبورغ)

  • محمد الأمين عمورة – الجزائر (فولفسبورغ)

  • نيكولا جاكسون – السنغال (بايرن ميونيخ)

  • رامي بن سبعيني – الجزائر (بوروسيا دورتموند)

  • صامويل إيسيندي – جمهورية الكونغو الديمقراطية (أوغسبورغ)

  • يان ديوماندي – كوت ديفوار (لايبزيغ)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

362
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

329
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
271
الأخبار

سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية
265
الأخبار

رئيس الجمهورية:’’الشّعب التونسي وجّه يوم أمس صفعة لكلّ المتآمرين “
246
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
241
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
224
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
217
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
212
الأخبار

كرة يد : عملية جراحية ناجحة لعصام تاج
211
اقتصاد وأعمال

تونس تساهم في تحديد ملامح مستقبل أسواق العمل العربية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى