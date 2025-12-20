كان 2025: الأندية الألمانية الأكثر تضررًا من غياب اللاعبين الأفارقة

مع اقتراب ضربة بداية كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، تستعد عدة أندية أوروبية لخوض فترة حساسة من الموسم، من بينها الأندية الألمانية.

وتُعد الدوري الألماني (البوندسليغا) من بين البطولات الأكثر تأثرًا بهذه الغيابات، وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن أنديتهم للمشاركة في كان 2025: