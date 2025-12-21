كان 2025: التشكيلتان المحتملتان لمباراة المغرب – جزر القمر وتاريخ المواجهات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستهلّ المنتخب المغربي، البلد المنظّم للنسخة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، مشواره في البطولة مساء هذا الأحد على الساعة 20:00 (بالتوقيت التونسي)، عندما يلاقي منتخب جزر القمر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المنتظر أن يعتمد المدربان وليد الركراكي وستيفانو كوسين على التشكيلتين التاليتين:

المغرب:

بونو – مزراوي، أكرد، سايس، صلاح الدين – أمرابط، أوناحي، العيناوي – دياز، الكعبي، عزّ الدين أزالزولي.

جزر القمر:

بوينا – يوسف، مدهوما، صويليحي، طيببو، بورا – مشانغاما، يوسف، سعيد – بورهان، سليماني.

تاريخ المواجهات المباشرة

التقى المنتخبان في أربع مناسبات سابقة، حقّق خلالها “أسود الأطلس” ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد:

13 أكتوبر 2018 – تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019: المغرب 1–0 جزر القمر

16 أكتوبر 2018 – تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 (الإياب): جزر القمر 2–2 المغرب

14 جانفي 2022 – كأس أمم إفريقيا 2021 (دور المجموعات): المغرب 2–0 جزر القمر

2 ديسمبر 2025 – كأس العرب (فيفا) – مباراة ودّية تنافسية: المغرب 3–1 جزر القمر

