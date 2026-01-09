كان 2025: السنغال أول المتأهلين إلى نصف النهائي (فيديو)

حسمت قمة غرب إفريقيا، أو ما يُعرف بـ«ديربي الثيب» 2025، بين جارين بمسارين متباينين، لصالح اللون السنغالي.

بعد ظهر هذا الجمعة، على أرضية الملعب الكبير لطنجة، ضمن «أسود التيرانغا» تأهلهم إلى المربع الذهبي بعدما تفوقوا على نظرائهم الماليين بنتيجة (1-0).

وفي هذا الديربي الإقليمي، الذي اعتاد فيه السنغال فرض كلمته، كان لاعب إيفرتون إيليمان ندياي هو صاحب هدف الحسم في الدقيقة 27، مستفيدًا من خطأ فادح لحارس مرمى مالي جيغي دياارا، ليهدي بلاده بطاقة العبور إلى نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة مصر – الكوت ديفوار.