Français
Anglais
العربية
رياضة

كان 2025: العاشوري يتصدر ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى

كان 2025: العاشوري يتصدر ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى

برز الدولي التونسي إلياس العاشوري ضمن أبرز لاعبي الجولة الافتتاحية من كأس أمم إفريقيا، بعدما سجل ثنائية، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الجزائري رياض محرز والسنغالي نيكولا جاكسون، اللذين وقّعا بدورهما على هدفين لكل منهما.

ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الأولى:

1- إلياس العاشوري (تونس)، رياض محرز (الجزائر) ونيكولا جاكسون (السنغال): هدفان

2- إلياس السخيري (تونس): هدف واحد

محمد صلاح (مصر): هدف واحد

إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو): هدف واحد

عمر مرموش (مصر): هدف واحد

لايل فوستر (جنوب إفريقيا): هدف واحد

براهيم دياز (المغرب): هدف واحد

أماد ديالو (كوت ديفوار): هدف واحد

ثيو بونغوندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): هدف واحد

سيمي أجاياي (نيجيريا): هدف واحد

أوسوين أبوليس (جنوب إفريقيا): هدف واحد

شو (أنغولا): هدف واحد

أديمولا لوكمان (نيجيريا): هدف واحد

دينيس أوميدي (أوغندا): هدف واحد

إبراهيم مازا (الجزائر): هدف واحد

لاسين سينايكو (مالي): هدف واحد

باتسون داكا (زامبيا): هدف واحد

جورجي مينونغو (بوركينا فاسو): هدف واحد

شريف نداي (السنغال): هدف واحد

برنس دوب (زيمبابوي): هدف واحد

أيوب الكعبي (المغرب): هدف واحد

إيتا إيونغ (الكاميرون): هدف واحد

مارفن أنييبوه (غينيا الاستوائية): هدف واحد

تشارلز إمومبوا (تنزانيا): هدف واحد

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
307
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
280
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى