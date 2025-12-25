كان 2025: العاشوري يتصدر ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

برز الدولي التونسي إلياس العاشوري ضمن أبرز لاعبي الجولة الافتتاحية من كأس أمم إفريقيا، بعدما سجل ثنائية، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الجزائري رياض محرز والسنغالي نيكولا جاكسون، اللذين وقّعا بدورهما على هدفين لكل منهما.

ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة الأولى:

1- إلياس العاشوري (تونس)، رياض محرز (الجزائر) ونيكولا جاكسون (السنغال): هدفان

2- إلياس السخيري (تونس): هدف واحد

محمد صلاح (مصر): هدف واحد

إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو): هدف واحد

عمر مرموش (مصر): هدف واحد

لايل فوستر (جنوب إفريقيا): هدف واحد

براهيم دياز (المغرب): هدف واحد

أماد ديالو (كوت ديفوار): هدف واحد

ثيو بونغوندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): هدف واحد

سيمي أجاياي (نيجيريا): هدف واحد

أوسوين أبوليس (جنوب إفريقيا): هدف واحد

شو (أنغولا): هدف واحد

أديمولا لوكمان (نيجيريا): هدف واحد

دينيس أوميدي (أوغندا): هدف واحد

إبراهيم مازا (الجزائر): هدف واحد

لاسين سينايكو (مالي): هدف واحد

باتسون داكا (زامبيا): هدف واحد

جورجي مينونغو (بوركينا فاسو): هدف واحد

شريف نداي (السنغال): هدف واحد

برنس دوب (زيمبابوي): هدف واحد

أيوب الكعبي (المغرب): هدف واحد

إيتا إيونغ (الكاميرون): هدف واحد

مارفن أنييبوه (غينيا الاستوائية): هدف واحد

تشارلز إمومبوا (تنزانيا): هدف واحد

