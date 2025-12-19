كان 2025 – الفرجاني ساسي: «هدفنا الأول هو تحقيق انطلاقة موفقة في هذه البطولة» (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قبل توجه المنتخب الوطني إلى المغرب، أكد قائد نسور قرطاج فرجاني ساسي، في تصريح لـ«Tunisie Numérique»، أن «تربص طبرقة مرّ في ظروف طيبة، حيث عملنا بشكل جيد. نحن في كامل تركيزنا وجاهزون للدفاع عن حظوظنا».

وأضاف ساسي: «هدفنا الأول هو تحقيق انطلاقة موفقة في هذه البطولة، وخاصة خلال المباراة الأولى التي ستكون حاسمة بالنسبة إلينا من أجل المرور إلى الدور الثاني، وهو هدفنا الثاني».

وشدد ساسي على أن درجة تركيز المجموعة لن تكون نفسها أمام جميع المنافسين، موضحًا: «عملنا على أن يكون تركيزنا عاليًا، خاصة في مواجهات المنتخبات “الصغيرة”».

