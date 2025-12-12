كان 2025 : القيمة السوقية للمنتخب التونسي

أعلن عن قائمة الـ28 لاعباً من نسور قرطاج الذين سيشاركون في كأس أمم إفريقيا (كان 2025)، ضمن المجموعة الثالثة التي ستواجه في الدور الأول كلاً من نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

تُقدَّر القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب بـ70,10 مليون يورو، وفي ما يلي القيمة الفردية لكل لاعب مرتّبة تنازلياً: