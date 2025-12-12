Français
كان 2025 : القيمة السوقية للمنتخب التونسي

أعلن عن قائمة الـ28 لاعباً من نسور قرطاج الذين سيشاركون في كأس أمم إفريقيا (كان 2025)، ضمن المجموعة الثالثة التي ستواجه في الدور الأول كلاً من نيجيريا وتنزانيا وأوغندا.

تُقدَّر القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب بـ70,10 مليون يورو، وفي ما يلي القيمة الفردية لكل لاعب مرتّبة تنازلياً:

  • حنبعل المجبري – 14,00 مليون يورو

  • إلياس السخيري – 7,50 مليون يورو

  • إسماعيل غربِي – 7,50 مليون يورو

  • منتصر الطالبي – 6,00 ملايين يورو

  • إلياس السعد – 4,00 ملايين يورو

  • سيباستيان تورنيكتي – 4,00 ملايين يورو

  • إلياس الشحوري – 3,50 ملايين يورو

  • محمد بلحاج محمود – 3,00 ملايين يورو

  • علي العابدي – 3,00 ملايين يورو

  • نعيم السليتي – 2,20 مليون يورو

  • مرتضى بن وناس – 1,50 مليون يورو

  • محمد علي بن رمضان – 1,50 مليون يورو

  • يان فاليري – 1,30 مليون يورو

  • ياسين مرياح – 1,20 مليون يورو

  • فرجاني ساسي – 1,20 مليون يورو

  • حسام تقا – 1,20 مليون يورو

  • ديلان برون – 1,00 مليون يورو

  • نادر الغندري – 900 ألف يورو

  • فراس شواط – 850 ألف يورو

  • أيمن دحمان – 800 ألف يورو

  • بشير بن سعيد – 700 ألف يورو

  • نور الدين الفرحاتي – 650 ألف يورو

  • محمد بن علي – 650 ألف يورو

  • هازم مستوري – 650 ألف يورو

  • صبري بن حسن – 400 ألف يورو

  • آدم عروس – 400 ألف يورو

  • سيف الدين الجزيري – 300 ألف يورو

  • علي معلول – 200 ألف يورو

