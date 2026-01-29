كان 2025: الكشف عن عقوبات النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقب جلسة الاستماع أمام لجنتها التأديبية يوم الثلاثاء، أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء إلى الخميس، عن العقوبات المترتبة على الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025 بين السنغال والمغرب، والتي أُقيمت يوم 18 يناير في الرباط.

اعتُبر مدرب المنتخب السنغالي، باب تيـاو، المحرّض على الانسحاب المؤقت للاعبيه احتجاجًا على ركلة جزاء لصالح المغرب، فسلّطت عليه الكاف عقوبة الإيقاف لمدة خمس مباريات في مسابقاتها، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، بتهمة الإضرار بالروح الرياضية وبصورة كرة القدم.

أُوقف كل من إليمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين لكل واحد منهما، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم.

كما أُلزمت الجامعة السنغالية لكرة القدم بدفع غرامات مالية مجمّعة بقيمة 715 ألف دولار، على خلفية سلوك الجماهير واللاعبين وكثرة الإنذارات.

على الجانب الآخر، عقوبات في حق «أسود الأطلس» على خلفية قضية المنشفة

أُوقف أشرف حكيمي مباراتين في مسابقات الكاف، إحداهما مع وقف التنفيذ، فيما نال إسماعيل صيباري عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دولار، وذلك بسبب «سلوك غير رياضي».

كما فُرضت على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غرامات إضافية تجاوزت 300 ألف دولار، بسبب سلوك جامعي الكرات، واقتحام منطقة حكم الفيديو المساعد (VAR) من قبل بعض أفراد الفريق، واستخدام أجهزة الليزر في المدرجات.

وفي السياق ذاته، أعلنت الكاف رفضها للشكوى التي تقدمت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF)، والمتعلقة بادعاءات خرق من قبل الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF) للمادتين 82 و84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم.

