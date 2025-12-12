كان 2025 – المجموعة الثالثة: القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

باعتباره ثاني منافس لتونس في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2025، كشف منتخب نيجيريا عن القائمة النهائية المكوّنة من 28 لاعبًا، اختارهم المدرب إيريك شيل للدفاع عن ألوان النسور الخضر، في مزيج يجمع بين النجوم المؤكدة والمواهب الشابة الواعدة.

وفيما يلي القائمة بالتفصيل :

حرّاس المرمى:

ستانلي نوبالي (تشيبّا يونايتد)، أماس أوباسوجي (سينغيدا بلاك ستارز)، فرانسيس أوزوهو (أومونيا إف سي)

الدفاع:

كالفن باسّي (فولهام إف سي)، أولوواسيميلوغو أجايي (هال سيتي)، برايت أوسايي-صامويل (بيرمنغهام سيتي)، برونو أونياميتشي (أولمبياكوس)، تشيدوزي أوازييم (نانت إف سي)، زايدو سانوسي (إف سي بورتو)، إيغو أوجدبو (سلافيا براغ)، رايان أليبوسو (بلاكبيرن روفرز)

خط الوسط:

أليكس إيووبي (فولهام إف سي)، فرانك أونييكا (برينتفورد إف سي)، ويلفريد نديدي (بيشكتاش إف سي)، رافاييل أونييديكا (كلوب بروج)، فيصلو ديلي-باشيرو (لاتسيو)، إيبيـنيزر أكينسانميرو (بيزا إس سي)، عثمان محمد (إيروني طبرية)، توشوكوو نادّي (زولت وارغيم)

الهجوم:

أديمولا لوكمان (أتلانتا برغامو)، صامويل تشوكويزي (فولهام إف سي)، فيكتور أوسيمين (غالطة سراي إف سي)، موسى سيمون (باريس إف سي)، تشيديرا إيوكو (إشبيلية إف سي)، أكور آدامز (إشبيلية إف سي)، بول أونواتشو (طرابزون سبور)، سيريل ديسرز (باناثينايكوس إف سي)، سليم فاغو لاوال (إن كاي إسترا 1961).

