كان 2025 – المجموعة الثالثة: النهائي هدفٌ حدّدته نيجيريا لإريك شيل

ثاني منافسي تونس في المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم إفريقيا 2025، كانت نيجيريا قد حدّدت سلفًا هدفها في هذه البطولة. فقد رفعت الجامعة النيجيرية لكرة القدم سقف التطلعات عاليًا أمام إريك شيل: لا شيء أقل من بلوغ النهائي!

وكشف رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF)، إبراهيم غوساو، أن هذا الطموح تم إبلاغه بوضوح للمدرب.

وفي تصريح لإذاعة “Eagles FM Radio”، كان رئيس الاتحاد واضحًا بقوله:

“الهدف المحدد لإريك شيل هو الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا. (…) سنبلغ النهائي في المغرب، بفضل الله”.

وبحسب الصحافة المحلية، فقد قبل شيل هذه المهمة، مؤكّدًا أنه مستعد لرفع التحدي.

وباعتباره أحد أبرز المرشحين، سيتعيّن على نيجيريا الحذر من تنزانيا، ثم تونس، وأخيرًا أوغندا في الدور الأول، قبل السعي إلى إحراز لقبها القاري الرابع خلال هذا الموعد المغربي

