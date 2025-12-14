Français
Anglais
العربية
رياضة

كان 2025 – المجموعة الثالثة: النهائي هدفٌ حدّدته نيجيريا لإريك شيل

كان 2025 – المجموعة الثالثة: النهائي هدفٌ حدّدته نيجيريا لإريك شيل

ثاني منافسي تونس في المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم إفريقيا 2025، كانت نيجيريا قد حدّدت سلفًا هدفها في هذه البطولة. فقد رفعت الجامعة النيجيرية لكرة القدم سقف التطلعات عاليًا أمام إريك شيل: لا شيء أقل من بلوغ النهائي!

وكشف رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF)، إبراهيم غوساو، أن هذا الطموح تم إبلاغه بوضوح للمدرب.

وفي تصريح لإذاعة “Eagles FM Radio”، كان رئيس الاتحاد واضحًا بقوله:

“الهدف المحدد لإريك شيل هو الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا. (…) سنبلغ النهائي في المغرب، بفضل الله”.

وبحسب الصحافة المحلية، فقد قبل شيل هذه المهمة، مؤكّدًا أنه مستعد لرفع التحدي.

وباعتباره أحد أبرز المرشحين، سيتعيّن على نيجيريا الحذر من تنزانيا، ثم تونس، وأخيرًا أوغندا في الدور الأول، قبل السعي إلى إحراز لقبها القاري الرابع خلال هذا الموعد المغربي

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

652
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

431
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
385
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات
310
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
310
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
300
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
269
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
268
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
263
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
259
اقتصاد وأعمال

دومينيك دوفيلبان : نحو البحث عن أشكال جديدة للتعاون بين تونس و أوروبا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى