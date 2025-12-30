كان 2025 – المجموعة الثالثة: تونس ترافق نيجيريا إلى الدور ثمن النهائي (فيديوهات)

احتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعد ظهر هذا الثلاثاء، المباراة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي جمعت بين المنتخبين التونسي والتنزاني. وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

وسمح هدف إسماعيل الغربي، المسجّل من ركلة جزاء في الدقيقة 43، لنسور قرطاج بتأمين تأهلهم رسميًا إلى الدور ثمن النهائي في مركز الوصيف خلف منتخب نيجيريا، الذي فاز في التوقيت ذاته على ملعب المركّب الرياضي بفاس بنتيجة 3-1.

وكان المنتخب التونسي بحاجة إلى نقطة التعادل فقط من أجل بلوغ الدور الثاني، غير أنّه نجح في تحقيق الأهم وتعزيز رصيده من الثقة قبل المواعيد المقبلة.

وفي الدور ثمن النهائي، سيلاقي المنتخب التونسي نظيره المالي، فيما يُنتظر أن يواجه المنتخب النيجيري صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات A أو B أو F.

برنامج مباريات الدور ثمن النهائي

3 جانفي

17:00: متصدر المجموعة D – ثالث المجموعة B/E/F (H1)

20:00: مالي – تونس (H2)

4 جانفي

17:00: المغرب – تنزانيا (H3)

20:00: جنوب إفريقيا – ثاني المجموعة F (H4)

5 جانفي

17:00: مصر – ثالث المجموعة A/C/D (H5)

20:00: نيجيريا – ثالث المجموعة A/B/F (H6)

6 جانفي

17:00: الجزائر – ثاني المجموعة D (H7)

20:00: متصدر المجموعة F – ثاني المجموعة E (H8)