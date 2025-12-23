كان 2025 – المجموعة الثالثة: تونس تهزم أوغندا وتفوز بمباراة الافتتاح بعد 12 عامًا (فيديوهات)

انتهت المباراة الثانية لحساب المجموعة الثالثة، التي جمعت بين تونس وأوغندا مساء الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في المغرب، بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 3-1.

وبعد خروجهم من الدور الأول في النسخة الماضية واحتلالهم المركز الأخير في مجموعتهم، دخل نسور قرطاج اللقاء بعزيمة قوية للثأر، ونجحوا في تحقيق الفوز بفضل ثلاثية إلياس السخيري (10’) وثنائية إلياس العاشوري (40’ و64’).

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، تمكن المنتخب الأوغندي من تقليص الفارق عن طريق أوميدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2’).

وتحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي، ظهر المنتخب التونسي بوجه مغاير ونجح في كسر نحس دام 12 عامًا، إذ لم يسبق له أن فاز بمباراة افتتاحه في كأس أمم إفريقيا منذ سنة 2013. وبذلك، يتصدر نسور قرطاج ترتيب المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب النيجيري، الذي كان قد فاز في وقت سابق من الأمسية على تنزانيا بنتيجة 2-1.

للتذكير، فازت تونس بجميع المباريات التي جمعتها سابقًا بمنتخب أوغندا. فقد توجت بالنصر في مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 1962 بنتيجة 3-0، ثم حققت فوزًا آخر 3-1 في الدور الأول لنسخة 1978، قبل أن تتغلب عليه وديًا بنتيجة 2-0 يوم 4 جانفي 2017 في تونس.