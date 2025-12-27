كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت قمة السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2025، التي جمعت بين نيجيريا وتونس على أرضية المركب الرياضي بفاس في المغرب، بفوز نيجيريا بنتيجة (3-2)، بفضل ثلاث كرات رأسية ناجحة سجّلها فيكتور أوسيمين في الدقيقة 44، وويلفريد نديدي في الدقيقة 50، ثم أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

وقلّص المنتخب التونسي الفارق عبر منتصر الطالبي في الدقيقة 74، وعلي عبدي من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب النيجيري تأهله إلى الدور ثمن النهائي، فيما سيكون المنتخب التونسي مطالبًا بتحقيق الانتصار على منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقًا من الساعة 17:00.

وسيطر المنتخب النيجيري على مجريات اللقاء بشكل شبه كامل، مستحوذًا على قرابة 70% من الكرة أمام تونس.

وحقق «النسور الخضر» ثلاثة انتصارات في آخر عشر مواجهات لهم أمام «نسور قرطاج»، من بينها فوزان في نسختي كأس أمم إفريقيا 2000 و2006.

في المقابل، كان المنتخب التونسي قد أقصى نيجيريا من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2021، بعد فوزه في مباراة مشدودة بنتيجة 1-0 في مدينة غاروا. وقد أنهت تلك الهزيمة المسار المثالي لنيجيريا في دور المجموعات بالكاميرون تحت قيادة المدرب أوستين إيگوافوين، كما شكّلت تذكيرًا واضحًا بقدرة تونس على إرباك ومعاقبة حتى أكثر المنتخبات موهبة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



