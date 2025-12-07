كان 2025 – المجموعة ج: قائمة أوغندا، أوّل منافس لتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف المدرب البلجيكي لمنتخب أوغندا، بول بوت، يوم الأحد، عن قائمة موسعة تضم 30 لاعبًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي ستقام من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، ضمن منافسات المجموعة ج.

وسيستهل المنتخب الأوغندي مشواره يوم 23 ديسمبر بمواجهة تونس في الملعب الأولمبي بالرباط، قبل أن يواجه تنزانيا يوم 27 ديسمبر في ملعب البريد. وسيختتم زملاء لوكواجو مرحلة المجموعات يوم 30 ديسمبر بملاقاة نيجيريا في المركّب الرياضي بفاس.

وفي ما يلي القائمة الرسمية للاعبين المدعوين:

حراس المرمى :

لوكواجو تشارلز، نافيـان، دينيس أليونزي، عمر أونيانغو، ماغولا سليم.

المدافعون :

دافيد موكونداني، إسحاق أواني، عزيز موليمي، كابرودوسي إيليو، هيلاري، توراش روجرز، أوبيتا جوردان، تيموثي أووري، سيبّيك توبي، كايوندو عبده.

لاعبو الوسط :

الحسن بابا، سيكياغاندا رونالد، أوتشو خالد، بياروغانغا بوبوسي، سيماكولا كينيث.

المهاجمون :

مكوالا ستيفن، ميلفين لورنزن، أوميدي دينيس، سيـموجابي جود، بوغيري جيمس، مباندي ريغان، موتيابا ترافيس، أوكيلو ألان، إيكبيزو أوتشوكوو، ماتّو روجرز، كويكيريـزا شافيك نانا، أهيـمبيسيبوي إيفان.

