رياضة

كان 2025: المنتخب التونسي يباشر تربّص طبرقة… وودّية مغلقة أمام بوتسوانا

كان 2025: المنتخب التونسي يباشر تربّص طبرقة… وودّية مغلقة أمام بوتسوانا (فيديو)

انطلقت التحضيرات الجدية للمنتخب التونسي لكرة القدم، الذي دخل هذا الجمعة بطبرقة في آخر تربّص إعدادي قبل نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وسيتواصل تجمع «نسور قرطاج» إلى غاية 19 ديسمبر، موعد تحولهم إلى المغرب حيث ستُقام البطولة القارية من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي.

ويتضمن برنامج الإعداد مباراة ودية أمام منتخب بوتسوانا يوم 18 ديسمبر، تُجرى خلف أبواب مغلقة (من دون تغطية إعلامية)، وذلك لضمان أفضل ظروف العمل.

ويُشار إلى أنّ الوفد التونسي سيُقلع مساء 19 ديسمبر نحو الرباط عبر رحلة خاصة تنطلق من مطار طبرقة-عين دراهم.

