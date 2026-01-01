كان 2025 : بعد 3 هزائم، وزارة الرياضة الغابونية توقف نشاط المنتخب وطرد أوباميانغ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن وزارة الرياضة الغابونية اليوم الخميس، “إيقاف نشاط المنتخب الغابوني الأول لكرة القدم حتى إشعار آخر”، بالإضافة إلى “حل الاطار الفني للفريق”، وذلك بعد ساعات قليلة من خسارته أمام الكوت ديفوار 2-3 في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وذكرت وكالة الأنباء الغابونية “أيه جي بي” أن هذا القرار بات حتميا بالنظر لطريقة سير المباراة أمام كوت ديفوار والتي انتهت بالخسارة 2-3.

وكانت هذه الخسارة الثالثة للمنتخب الغابوني في مرحلة المجموعات، وهو ما يعد كثيرا للغاية، حسب المصدر ذاته.

وطالبت الحكومة، من خلال وزير الرياضة بالإنابة، الاتحاد الغابوني لكرة القدم بتحمل المسؤولية، وأعلنت استبعاد لاعبين أساسيين من المنتخب، وهما بيير-إيمريك أوباميانغ وبرونو إكويل مانغا.

وجاء هذا الإعلان بعد التصريح الذي أدلى به بريس كلوتير أوليغي نجيما، رئيس الغابون، يوم الإثنين الماضي، حيث أشار إلى أنه سيتخذ “قرارات حاسمة” عندما يحين الوقت، من أجل وضع حد لإدارة الرياضة الوطنية، التي تعرضت لانتقادات من الجمهور منذ فترة، والتي كان قد قام هو نفسه بتحليلها.

