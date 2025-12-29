كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الحكم الكونغولي جان-جاك نادالا لإدارة مباراة تونس – تنزانيا، لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول.

حكم دولي تابع للفيفا منذ سنة 2013، ويُعدّ واحدًا من خمسة حكّام أفارقة تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم للأندية 2025، المقررة من 14 جوان إلى 13 جويلية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد نادالا من الحكّام المنتظمين في الملاعب الإفريقية، إذ يشارك في رابع نسخة لكأس إفريقيا للأمم بعد نسخ 2019 و2021 و2023. كما أدار مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، وتولّى كذلك إدارة مباراة افتتاح كان 2025 بين المغرب وجزر القمر.

تاريخه مع المنتخب التونسي

في هذه النسخة، كان نادالا الحكم الرابع (الاحتياطي) في مباراة نيجيريا – تونس. وسبق له أن أدار مباراتين للمنتخب التونسي، وجاءت نتائجهما كما يلي:

تصفيات كأس إفريقيا (المجموعة A)

05.09.2024

تونس 1–0 مدغشقر

تصفيات كأس إفريقيا (المجموعة J)

28.03.2021

تونس 2–1 غينيا الاستوائية

العقدة السوداء للترجي الرياضي التونسي

كان نادالا الحكم الرابع (الاحتياطي) في مباراة الترجي الرياضي التونسي – لوس أنجلوس غالاكسي ضمن كأس العالم للأندية 2025.

ومؤخرًا، أدار هذا الحكم مباراة بيترو أتلتيكو – الترجي الرياضي التونسي يوم السبت 29 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1). وبعد اللقاء، احتجّت إدارة الترجي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أدائه، معتبرة أن قراراته جاءت في اتجاه واحد لصالح أصحاب الأرض.

وللتذكير، فإن الحكم نفسه كان المسؤول الأول عن إقصاء الترجي في الموسم الماضي، يوم 1 أفريل 2025، من ربع نهائي موسم 2024-2025 أمام ماميلودي صنداونز، بعد إلغاء هدف صحيح لـأشرف الجبري رغم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

تاريخه مع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية للأندية

الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (المجموعة D)

29.11.2025

بيترو أتلتيكو لواندا 1–1 الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (ربع النهائي – ذهاب)

01.04.2025

ماميلودي صنداونز 1–0 الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (نهائي الإياب)

25.05.2024

الأهلي المصري 1–0 الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (ربع النهائي – إياب)

06.04.2024

آسيك ميموزا 2–4 (ركلات الترجيح) الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (ربع النهائي – إياب)

29.04.2023

الترجي الرياضي التونسي 1–1 شبيبة القبائل

دوري أبطال إفريقيا (ربع النهائي – ذهاب)

15.05.2021

شباب بلوزداد 2–0 الترجي الرياضي التونسي

دوري أبطال إفريقيا (المجموعة D)

16.03.2021

الزمالك 0–1 الترجي الرياضي التونسي

النجم الرياضي الساحلي

كأس الكونفدرالية الإفريقية (نصف النهائي – إياب)

05.05.2019

النجم الرياضي الساحلي 0–0 الزمالك

دوري أبطال إفريقيا (المجموعة D)

18.08.2018

النجم الرياضي الساحلي 1–1 دي 1 أوت دي أغوستو