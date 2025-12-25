Français
Anglais
العربية
رياضة

كان 2025: تونس – أوغندا في المركز السادس ضمن ترتيب أكثر المباريات متابعة جماهيرياً

كان 2025: تونس – أوغندا في المركز السادس ضمن ترتيب أكثر المباريات متابعة جماهيرياً

شهدت المباريات الـ12 التي أُقيمت ضمن الجولة الأولى نسب حضور جماهيري متفاوتة.

وكانت مباراة الافتتاح، التي جمعت بين المغرب وجزر القمر، الأكثر استقطاباً للجماهير، إذ سجّلت أعلى نسبة حضور، محققةً بذلك رقم الجولة الأولى من حيث الإقبال الجماهيري.

لمحة عن الحضور الجماهيري في الجولة الأولى :

المغرب – جزر القمر: 60 180
الكاميرون – الغابون: 35 200
مصر – زيمبابوي: 28 199
السنغال – بوتسوانا: 18 591
الجزائر – السودان: 16 115
تونس – أوغندا: 13 387
جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين: 13 073
كوت ديفوار – موزمبيق: 13 041
نيجيريا – تنزانيا: 11 44
بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية: 10 267
مالي – زامبيا: 10 124
جنوب إفريقيا – أنغولا: 4 013

من جهة أخرى، ووفقاً لصحيفة «المنتخب» المغربية اليومية، قررت اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، السماح بالدخول المجاني إلى الملاعب بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق اللعب في بعض المباريات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحضور في المدرجات، لا سيما في المباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
307
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
280
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى