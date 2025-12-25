كان 2025: تونس – أوغندا في المركز السادس ضمن ترتيب أكثر المباريات متابعة جماهيرياً

شهدت المباريات الـ12 التي أُقيمت ضمن الجولة الأولى نسب حضور جماهيري متفاوتة.
وكانت مباراة الافتتاح، التي جمعت بين المغرب وجزر القمر، الأكثر استقطاباً للجماهير، إذ سجّلت أعلى نسبة حضور، محققةً بذلك رقم الجولة الأولى من حيث الإقبال الجماهيري.
لمحة عن الحضور الجماهيري في الجولة الأولى :
المغرب – جزر القمر: 60 180
الكاميرون – الغابون: 35 200
مصر – زيمبابوي: 28 199
السنغال – بوتسوانا: 18 591
الجزائر – السودان: 16 115
تونس – أوغندا: 13 387
جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين: 13 073
كوت ديفوار – موزمبيق: 13 041
نيجيريا – تنزانيا: 11 44
بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية: 10 267
مالي – زامبيا: 10 124
جنوب إفريقيا – أنغولا: 4 013
من جهة أخرى، ووفقاً لصحيفة «المنتخب» المغربية اليومية، قررت اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، السماح بالدخول المجاني إلى الملاعب بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق اللعب في بعض المباريات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحضور في المدرجات، لا سيما في المباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً خلال الدقائق الأولى من اللقاء.
