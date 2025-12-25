كان 2025: تونس – أوغندا في المركز السادس ضمن ترتيب أكثر المباريات متابعة جماهيرياً

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت المباريات الـ12 التي أُقيمت ضمن الجولة الأولى نسب حضور جماهيري متفاوتة.

وكانت مباراة الافتتاح، التي جمعت بين المغرب وجزر القمر، الأكثر استقطاباً للجماهير، إذ سجّلت أعلى نسبة حضور، محققةً بذلك رقم الجولة الأولى من حيث الإقبال الجماهيري.

لمحة عن الحضور الجماهيري في الجولة الأولى :

المغرب – جزر القمر: 60 180

الكاميرون – الغابون: 35 200

مصر – زيمبابوي: 28 199

السنغال – بوتسوانا: 18 591

الجزائر – السودان: 16 115

تونس – أوغندا: 13 387

جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين: 13 073

كوت ديفوار – موزمبيق: 13 041

نيجيريا – تنزانيا: 11 44

بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية: 10 267

مالي – زامبيا: 10 124

جنوب إفريقيا – أنغولا: 4 013

من جهة أخرى، ووفقاً لصحيفة «المنتخب» المغربية اليومية، قررت اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، السماح بالدخول المجاني إلى الملاعب بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق اللعب في بعض المباريات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحضور في المدرجات، لا سيما في المباريات التي تشهد إقبالاً جماهيرياً ضعيفاً خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

