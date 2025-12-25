كان 2025: تونس في المركز 11 ضمن ترتيب أغلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية

في الوقت الذي يُعدّ فيه النجم المغربي أشرف حكيمي أغلى لاعب في كأس أمم إفريقيا 2025، بقيمة تقدَّر بـ80 مليون يورو، تتصدر أيضًا المنتخب المغربي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في البطولة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تحتضنها المغرب، نحو 2,84 مليار يورو.
أما نسور قرطاج، فقد حلّوا في المرتبة الحادية عشرة، بقيمة سوقية تقدَّر بـ69,05 مليون يورو.
وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، من الأقل قيمة إلى الأعلى قيمة سوقية:
المغرب – 434,15 مليون يورو
السنغال – 410,90 مليون يورو
كوت ديفوار – 374,30 مليون يورو
نيجيريا – 285,30 مليون يورو
الكاميرون – 262,03 مليون يورو
الجزائر – 235,60 مليون يورو
مالي – 143,35 مليون يورو
مصر – 136,40 مليون يورو
جمهورية الكونغو الديمقراطية – 133,50 مليون يورو
بوركينا فاسو – 118,10 مليون يورو
تونس – 69,05 مليون يورو
أنغولا – 53,78 مليون يورو
جنوب إفريقيا – 44,45 مليون يورو
الغابون – 31,68 مليون يورو
موزمبيق – 24,95 مليون يورو
زامبيا – 21,73 مليون يورو
غينيا الاستوائية – 19,4 مليون يورو
جزر القمر – 18,85 مليون يورو
بنين – 13,28 مليون يورو
زيمبابوي – 10,3 مليون يورو
أوغندا – 8,33 مليون يورو
تنزانيا – 6,68 مليون يورو
بوتسوانا – 3,2 مليون يورو
السودان – 2,8 مليون يورو
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.