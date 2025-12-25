كان 2025: تونس في المركز 11 ضمن ترتيب أغلى المنتخبات من حيث القيمة السوقية

في الوقت الذي يُعدّ فيه النجم المغربي أشرف حكيمي أغلى لاعب في كأس أمم إفريقيا 2025، بقيمة تقدَّر بـ80 مليون يورو، تتصدر أيضًا المنتخب المغربي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في البطولة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025، التي تحتضنها المغرب، نحو 2,84 مليار يورو.

أما نسور قرطاج، فقد حلّوا في المرتبة الحادية عشرة، بقيمة سوقية تقدَّر بـ69,05 مليون يورو.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، من الأقل قيمة إلى الأعلى قيمة سوقية: