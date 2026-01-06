Français
رياضة

كان 2025: تونس في المركز 22 ضمن ترتيب جنسيات اللاعبين المشاركين في البطولة

هل لديكم فكرة عن ترتيب بلدان ميلاد اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الإفريقية 2025؟ الجواب هنا. يتعلق الأمر بـ40 جنسية!

وبـ107 لاعبين وُلدوا على أراضيها، تتصدر فرنسا هذا الترتيب بفارق كبير، متقدمة بفارق شاسع على كوت ديفوار (29)، وجنوب إفريقيا (28)، ومصر (25).

أما تونس، فهي مصنّفة، إلى جانب المغرب، في المركز 22، بـ14 لاعبًا وُلدوا في تونس.

يُذكر أخيرًا أن عدة دول أوروبية ومن خارج أوروبا تتذيل الترتيب بلاعب واحد لكل منها، وهو ما يؤكد أن “كان 2025” يعكس أيضًا كرة قدم مُعولمة ذات جذور متعددة.

وفيما يلي الترتيب الكامل:
1 فرنسا: 107 🇫🇷
2 كوت ديفوار: 29 🇨🇮
3 جنوب إفريقيا: 28 🇿🇦
4 مصر: 25 🇪🇬
5 نيجيريا: 24 🇳🇬
5 بوتسوانا: 24 🇧🇼
5 إسبانيا: 24 🇪🇸
8 زامبيا: 23 🇿🇲
9 أوغندا: 22 🇺🇬
9 تنزانيا: 22 🇹🇿
9 زيمبابوي: 22 🇿🇼
12 بنين: 20 🇧🇯
12 السودان: 20 🇸🇩
12 موزمبيق: 20 🇲🇿
15 أنغولا: 19 🇦🇴
16 مالي: 18 🇲🇱
16 الغابون: 18 🇬🇦
18 بوركينا فاسو: 17 🇧🇫
18 المملكة المتحدة: 17 🇬🇧
20 الكاميرون: 15 🇨🇲
20 السنغال: 15 🇸🇳
22 المغرب: 14 🇲🇦
22 تونس: 14 🇹🇳
24 بلجيكا: 13 🇧🇪
25 الجزائر: 12 🇩🇿
26 غينيا الاستوائية: 8 🇬🇶
27 جمهورية الكونغو الديمقراطية: 7 🇨🇩
28 ألمانيا: 6 🇩🇪
28 هولندا: 6 🇳🇱
30 البرتغال: 5 🇵🇹
31 سويسرا: 3 🇨🇭
32 السويد: 2 🇸🇪
33 جزر القمر: 1 🇰🇲
34 النرويج: 1 🇳🇴
35 كينيا: 1 🇰🇪
36 غانا: 1 🇬🇭
37 إيطاليا: 1 🇮🇹
38 غامبيا: 1 🇬🇲
39 الولايات المتحدة: 1 🇺🇸
40 كندا: 1 🇨🇦

