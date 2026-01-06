Français
كان 2025 – ثمن النهائي: الجزائر تُقصي الكونغو الديمقراطية وتبلغ ربع النهائي بعد التمديد (فيديو)

شهدت المباراة رقم 7 ضمن الدور ثمن النهائي، التي جمعت بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، فوز المنتخب الجزائري بعد 120 دقيقة بنتيجة 1-0. وسجّل عادل بولبينة هدف اللقاء في الدقيقة (119).

وبثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، تبدو الجزائر أكثر طموحًا من أي وقت مضى، وهي التي تخوض أول مباراة إقصائية لها في المسابقة منذ نسخة 2019، حين تُوّجت باللقب.

وللتذكير، لم يلتق المنتخبان في كأس أمم إفريقيا سوى مرة واحدة، وكان ذلك سنة 2000، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي (0-0). ومنذ ذلك الحين، تقابلا في عدة مناسبات، لكن حصريًا ضمن مباريات ودية. وبين 2002 و2019، تعادلا بالنتيجة نفسها (1-1).

