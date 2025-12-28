Français
رياضة

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)

مساء السبت في فاس، نجا المنتخب النيجيري من عودة تونسية مدوية، ليحسم الفوز بنتيجة 3-2 في مواجهة مشوقة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء، قال مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي إنّها «هزيمة موجعة. كان بإمكاننا العودة، خاصة خلال الثلاثين دقيقة الأخيرة من المباراة، حيث تألق لاعبونا واستعادوا مستواهم العالي، وخلقنا عدداً كبيراً من الفرص السانحة للتسجيل، ونجحنا في إحراز هدفين. الإيجابي في هذه الهزيمة هو أننا قادرون على الدفاع ومقارعة أي منافس والتغلب عليه».

