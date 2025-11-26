كان 2025: صدور قرار «التاس» وغينيا لن تواجه تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصبح الأمر رسميًا الآن. فلن تكون غينيا الخصم الثالث لتونس في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا «كان 2025» يوم 30 ديسمبر المقبل في المغرب، وذلك بعد القرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، التي رفضت طعن السلطات الكروية الغينية. وبهذا، ستشارك تنزانيا في هذه البطولة إلى جانب تونس ونيجيريا وأوغندا.

وجاء في بيان محكمة التحكيم الرياضية: «في هذه المرحلة، لم تتلقَّ الجامعة الغينية لكرة القدم (FEGUIFOOT) سوى الجزء التنفيذي من الحكم، ولم تحصل بعد على القرار التعليلي. أما الأسباب التفصيلية للحكم فلن تُبلَّغ إلا بعد أسابيع عدة، وربما بعد أشهر. ولن يكون في مقدور الجامعة تحليل الأسباب التي أفضت إلى هذه النتيجة، وتحديد الخطوات الممكنة لاحقًا، إلا بعد الاطلاع الكامل على هذه الحيثيات».

وللتذكير، كان المنتخب الغيني قد خسر أمام منتخب تنزانيا في الجولة الأخيرة من التصفيات، لكنه تقدم باحتجاج على مشاركة لاعب تنزاني ارتدى قميصًا برقم مخالف لما هو مسجل في هذا اللقاء.

ورغم هذا الاعتراض، تم رفض مطلب غينيا أولًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ثم من قبل محكمة التحكيم الرياضية (التاس).

