كان 2025: عقوبات قاسية من «الكاف» ضد الجزائر

كان 2025: عقوبات قاسية من «الكاف» ضد الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر بيان رسمي، عن العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على خلفية الأحداث التي وُصفت بالخطيرة عقب نهاية مباراة كأس أمم إفريقيا 2025 أمام نيجيريا.

على الصعيد الرياضي، عوقب حارس المرمى لوكا زيدان بالإيقاف لمباراتين، فيما نال المدافع رفيق بلغالي عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، على أن تُطبق هذه العقوبات خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

كما فُرضت على الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) عقوبات مالية ثقيلة، إذ سيكون مطالبًا بدفع عدة غرامات، أبرزها:

  • 5 آلاف دولار بسبب السلوك غير الرياضي للمنتخب الوطني (خمس بطاقات صفراء)،

  • 25 ألف دولار بسبب سلوك اعتُبر غير لائق من اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة،

  • 5 آلاف دولار لاستخدام الشماريخ من قبل الجماهير،

  • 5 آلاف دولار بسبب رمي المقذوفات،

  • 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراءات الأمنية،

  • 50 ألف دولار بسبب تصرفات مسيئة ومهينة (عرض أوراق نقدية) صدرت عن بعض الجماهير تجاه حكّام المباراة.

ويُذكر أخيرًا أن الهيئة الجزائرية، وإزاء هذه القرارات، باشرت فورًا إجراءات الطعن، مؤكدة متابعتها الدقيقة للملف، ومجددة التزامها بالدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية، في إطار احترام القوانين والهيئات المختصة.

