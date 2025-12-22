Français
كان 2025: على أي قنوات وفي أي توقيت يُبثّ لقاء تونس – أوغندا؟

يدخل نسور قرطاج غمار المنافسة ضمن المجموعة الثالثة من كأس إفريقيا للأمم (كان 2025)، بمواجهة منتخب أوغندا.

وتُقام المباراة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة 21:00 بتوقيت تونس، أي 20:00 بتوقيت غرينتش.

وسيكون هذا اللقاء، إلى جانب بقية مباريات البطولة، منقولًا مباشرة عبر beIN SPORTS 1 في فرنسا، أو عبر beIN Sports MENA MAX 1 و2 و3. كما تنقل المنافسات أيضًا كلّ من New World TV وCanal+ CAN وقناة 100% CAN التابعة لـ Canal+ Afrique.
وتُعدّ قناة البلد المنظّم Arryadia كذلك من بين القنوات الرسمية الناقلة للبطولة.

بدائل أخرى لمتابعة المباراة:

  • 4Seven

  • beIN Connect MENA HD

  • beIN Connect USA

  • beIN Sports Australia 3 HD

  • beIN Sports US Español

  • beIN Sports US HD

  • Channel 4 Streaming

  • EXXEN Digital Türkiye

  • Fanatiz USA

  • Fubo Sports USA

  • Sport TV6 Portugal HD

  • Sportdigital FUSSBALL HD

  • SuperSport Grandstand HD

  • SuperSport MáXimo 360

  • SuperSport PSL HD

  • VG+ Sport Norge

  • YouTube: Channel 4 Sport

  • Ziggo Sport HD

