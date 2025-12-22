كان 2025: على أي قنوات وفي أي توقيت يُبثّ لقاء تونس – أوغندا؟

يدخل نسور قرطاج غمار المنافسة ضمن المجموعة الثالثة من كأس إفريقيا للأمم (كان 2025)، بمواجهة منتخب أوغندا.
وتُقام المباراة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة 21:00 بتوقيت تونس، أي 20:00 بتوقيت غرينتش.
وسيكون هذا اللقاء، إلى جانب بقية مباريات البطولة، منقولًا مباشرة عبر beIN SPORTS 1 في فرنسا، أو عبر beIN Sports MENA MAX 1 و2 و3. كما تنقل المنافسات أيضًا كلّ من New World TV وCanal+ CAN وقناة 100% CAN التابعة لـ Canal+ Afrique. وتُعدّ قناة البلد المنظّم Arryadia كذلك من بين القنوات الرسمية الناقلة للبطولة.
بدائل أخرى لمتابعة المباراة:
4Seven
beIN Connect MENA HD
beIN Connect USA
beIN Sports Australia 3 HD
beIN Sports US Español
beIN Sports US HD
Channel 4 Streaming
EXXEN Digital Türkiye
Fanatiz USA
Fubo Sports USA
Sport TV6 Portugal HD
Sportdigital FUSSBALL HD
SuperSport Grandstand HD
SuperSport MáXimo 360
SuperSport PSL HD
VG+ Sport Norge
YouTube: Channel 4 Sport
Ziggo Sport HD
