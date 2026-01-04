Français
رياضة

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)

على غرار جميع زملائه في المنتخب، عبّر علي العابدي عن خيبة أمله الكبيرة عقب الإقصاء، قائلاً: «قدّمنا مباراة في المستوى المطلوب، وحاولنا فرض سيطرتنا من خلال تنويع اللعب يمينًا ويسارًا، لكن هكذا هي كرة القدم. كل الشكر لجمهورنا العزيز. صحيح أننا أُقصينا، لكننا دافعنا جيدًا عن رايتنا الوطنية، لاعبون، إطار فني، مسؤولون، وبالطبع جماهيرنا التي حضرت لتشاركنا الفرح، لكن الله غالب».

وأضاف: «فشلنا في التأهل وحسم المباراة خلال التسعين دقيقة. نأمل أن يكون المستقبل أفضل».

تعليقات

