كان 2025: قائمة أصغر اللاعبين في هذه النسخة

تستعدّ بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 للكشف عن وجوه جديدة، من بينها لاعب شدّ الانتباه مبكرًا بفضل صغر سنّه. ولا، ليس مغربيًا ولا تونسيًا، بل يحمل الجنسية الزيمبابوية.

في ما يلي قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (العمر محسوب إلى غاية 21/12/2025):