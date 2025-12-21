Français
Anglais
العربية
رياضة

كان 2025: قائمة أصغر اللاعبين في هذه النسخة

كان 2025: قائمة أصغر اللاعبين في هذه النسخة

تستعدّ بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 للكشف عن وجوه جديدة، من بينها لاعب شدّ الانتباه مبكرًا بفضل صغر سنّه. ولا، ليس مغربيًا ولا تونسيًا، بل يحمل الجنسية الزيمبابوية.

في ما يلي قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (العمر محسوب إلى غاية 21/12/2025):

  • تابواناشي تشاكوتشيشي – زيمبابوي (16 سنة، 6 أشهر، 20 يومًا)

  • جيمس بوغيري – أوغندا (17 سنة، 10 أشهر، 19 يومًا)

  • إبراهيم مبابي – السنغال (17 سنة، 10 أشهر، 27 يومًا)

  • إيليا ماندانجي – زامبيا (18 سنة، شهر واحد، يوم واحد)

  • ديفيد هامانسينيا – زامبيا (18 سنة، 5 أشهر، 27 يومًا)

  • رودولفو ألوكو – بنين (18 سنة، 11 شهرًا، 25 يومًا)

  • يان ديوماندي – كوت ديفوار (19 سنة، شهر واحد، 7 أيام)

  • موسى حسين – السودان (19 سنة، شهر واحد، 24 يومًا)

  • بروسبير باديرا – زيمبابوي (19 سنة، شهران، 12 يومًا)

  • كريستيان كوفان – الكاميرون (19 سنة، 4 أشهر، 24 يومًا)

  • رزاق رشيدو – بنين (19 سنة، 6 أشهر، 29 يومًا)

  • جوناثان دو ماركولينو – الغابون (19 سنة، 7 أشهر، 11 يومًا)

  • عبد الحميد آيت بودلال – المغرب (19 سنة، 8 أشهر، 5 أيام)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

601
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

449
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
274
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
261
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
261
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
244
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
237
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
231
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: ستة أرقام قياسية تاريخية صنعت مجد البطولة
226
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
224
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى