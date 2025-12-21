كان 2025: قائمة أصغر اللاعبين في هذه النسخة

تستعدّ بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 للكشف عن وجوه جديدة، من بينها لاعب شدّ الانتباه مبكرًا بفضل صغر سنّه. ولا، ليس مغربيًا ولا تونسيًا، بل يحمل الجنسية الزيمبابوية.
في ما يلي قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا (العمر محسوب إلى غاية 21/12/2025):
تابواناشي تشاكوتشيشي – زيمبابوي (16 سنة، 6 أشهر، 20 يومًا)
جيمس بوغيري – أوغندا (17 سنة، 10 أشهر، 19 يومًا)
إبراهيم مبابي – السنغال (17 سنة، 10 أشهر، 27 يومًا)
إيليا ماندانجي – زامبيا (18 سنة، شهر واحد، يوم واحد)
ديفيد هامانسينيا – زامبيا (18 سنة، 5 أشهر، 27 يومًا)
رودولفو ألوكو – بنين (18 سنة، 11 شهرًا، 25 يومًا)
يان ديوماندي – كوت ديفوار (19 سنة، شهر واحد، 7 أيام)
موسى حسين – السودان (19 سنة، شهر واحد، 24 يومًا)
بروسبير باديرا – زيمبابوي (19 سنة، شهران، 12 يومًا)
كريستيان كوفان – الكاميرون (19 سنة، 4 أشهر، 24 يومًا)
رزاق رشيدو – بنين (19 سنة، 6 أشهر، 29 يومًا)
جوناثان دو ماركولينو – الغابون (19 سنة، 7 أشهر، 11 يومًا)
عبد الحميد آيت بودلال – المغرب (19 سنة، 8 أشهر، 5 أيام)
