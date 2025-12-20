Français
رياضة

كان 2025: قائمة أفضل 20 لاعبًا الأعلى قيمة سوقية في البطولة

كان 2025: قائمة أفضل 20 لاعبًا الأعلى قيمة سوقية في البطولة

يتصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في كأس أمم إفريقيا 2025، متقدمًا على نخبة من أبرز نجوم القارة الإفريقية.

في ما يلي قائمة أفضل 20 لاعبًا الأعلى قيمة سوقية في كان 2025:

  • أشرف حكيمي – المغرب – باريس سان جيرمان – 80 مليون يورو

  • برايان مبويمو – الكاميرون – مانشستر يونايتد – 75 مليون يورو

  • فيكتور أوسيمين – نيجيريا – غلطة سراي – 75 مليون يورو

  • عمر مرموش – مصر – مانشستر سيتي – 65 مليون يورو

  • كارلوس باليبا – الكاميرون – برايتون – 60 مليون يورو

  • نيكولا جاكسون – السنغال – بايرن ميونيخ – 50 مليون يورو

  • أماد ديالو – كوت ديفوار – مانشستر يونايتد – 50 مليون يورو

  • إليمان نداي – السنغال – إيفرتون – 45 مليون يورو

  • عثمان ديوماندي – كوت ديفوار – سبورتينغ لشبونة – 45 مليون يورو

  • أديمولا لوكمان – نيجيريا – أتالانتا – 40 مليون يورو

  • ريان آيت نوري – الجزائر – مانشستر سيتي – 40 مليون يورو

  • إبراهيم دياز – المغرب – ريال مدريد – 40 مليون يورو

  • إسماعيلا سار – السنغال – كريستال بالاس – 35 مليون يورو

  • بابي ماتار سار – السنغال – توتنهام – 35 مليون يورو

  • دانغو واتارا – بوركينا فاسو – برينتفورد – 35 مليون يورو

  • إدموند تابسوبا – بوركينا فاسو – باير ليفركوزن – 35 مليون يورو

  • محمد أمورة – الجزائر – فولفسبورغ – 32 مليون يورو

  • إسماعيل صيباري – المغرب – بي إس في آيندهوفن – 32 مليون يورو

  • لامين كامارا – السنغال – موناكو – 30 مليون يورو

  • أساني دياو – السنغال – كومو 1907 – 30 مليون يورو

  • محمد صلاح – مصر – ليفربول – 30 مليون يورو

