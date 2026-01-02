Français
كان 2025 – مدرب منتخب مالي: «المنتخب التونسي قوي جدًا» (فيديو)

خلال الندوة الصحفية التي سبقت مباراة تونس ومالي، شدّد مدرب المنتخب المالي، توم سانتفييت، على القوة الذهنية والتكتيكية لـنسور قرطاج.

وقال سانتفييت:
«إنها مباراة حاسمة. هي بمثابة نهائيات: إن فزت تواصل المشوار، وإن خسرت تغادر. سنواجه منتخبًا قويًا جدًا. قبل انطلاق البطولة، قلت إن المنتخبات الأربعة لشمال إفريقيا هي الأوفر حظًا للتتويج باللقب: أولًا المغرب، ثم مصر، فالجزائر، وبعدها تونس. شاهدنا منتخب تونس أمام الأردن في نوفمبر، كما تابعنا آخر مباراة له هنا في البطولة. إنه فريق منظم جيدًا، يضم لاعبين شبانًا وآخرين ذوي خبرة. ولا سيما في خط الوسط بوجود المجبري وساسي، وفي الخط الهجومي مع مستوري، الجزيري، السليتي، العاشوري، سعد، تونكتي. خيارات عديدة، ولذلك ستكون المباراة صعبة».

