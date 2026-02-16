كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 إلى ممثلي جهات المبادرة، بخصوص 3 ماشريع قوانين وهي :

*مقترح القانون عدد 30/2025 المتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السنّ.

*مقترح القانون الأساسي عدد 084/2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية.

*مقترح القانون الأساسي عدد 085/2025 المتعلق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات.

