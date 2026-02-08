كرة السلة – البرو أ : النتائج والترتيب بعد مباريات الجولة 6 من مرحلة التتويج

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، بعد أخر مقابلة مبرمجة لهذا الأحد:
النجم الساحلي 89–54 شبيبة المنازه
نتائج السبت
الشبيبة الرياضية القيروانية 100–89 الاتحاد الرياضي المنستيري
الملعب النابلي 72–76 النادي الإفريقي
الترتيب العام
1- النادي الإفريقي: 30 نقطة
2- الشبيبة الرياضية القيروانية: 29 نقطة
3- الاتحاد الرياضي المنستيري: 29 نقطة
4- النجم الساحلي: 28 نقطة
5- الملعب النابلي: 24 نقطة
6- شبيبة المنازه : 22 نقطة
