كرة السلة – البرو أ : النتائج والترتيب بعد مباريات الجولة 6 من مرحلة التتويج

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، بعد أخر مقابلة مبرمجة لهذا الأحد:

النجم الساحلي 89–54 شبيبة المنازه

نتائج السبت

الشبيبة الرياضية القيروانية 100–89 الاتحاد الرياضي المنستيري

الملعب النابلي 72–76 النادي الإفريقي

الترتيب العام

1- النادي الإفريقي: 30 نقطة

2- الشبيبة الرياضية القيروانية: 29 نقطة

3- الاتحاد الرياضي المنستيري: 29 نقطة

4- النجم الساحلي: 28 نقطة

5- الملعب النابلي: 24 نقطة

6- شبيبة المنازه : 22 نقطة

