كرة السلة – البطولة المحترفة «أ» / بلاي أوف : نتائج مباريات الجولة الأولى (فيديو)

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لبطولة كرة السلة المحترفة «أ»، التي أُقيمت يوم الاثنين 29 ديسمبر:
قاعة الغرجاني (الساعة 15:00): النادي الإفريقي 85–65 الملعب النابلي
قاعة مزالي (الساعة 17:00): الاتحاد الرياضي المنستيري 68–48 الشبيبة الرياضية القيروانية
قاعة الأمير المنزه VII (الساعة 17:00): الشبيبة الرياضية بالمنزه 62–66 النجم الرياضي الساحلي
وتدخل الفرق هذه المرحلة وهي تحتفظ برصيد النقاط الذي راكمته مع نهاية المرحلة الأولى من البطولة.
الترتيب 1- النادي الإفريقي: 22 نقطة 2- الاتحاد الرياضي المنستيري: 20 نقطة 3- النجم الرياضي الساحلي: 20 نقطة 4- الشبيبة الرياضية القيروانية: 20 نقطة 5- الملعب النابلي: 18 نقطة 6- الشبيبة الرياضية بالمنزه: 17 نقطة
