كرة السلة – البطولة المحترفة «أ» / بلاي أوف : نتائج مباريات الجولة الأولى (فيديو)

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لبطولة كرة السلة المحترفة «أ»، التي أُقيمت يوم الاثنين 29 ديسمبر:

قاعة الغرجاني (الساعة 15:00):

النادي الإفريقي 85–65 الملعب النابلي

قاعة مزالي (الساعة 17:00):

الاتحاد الرياضي المنستيري 68–48 الشبيبة الرياضية القيروانية

قاعة الأمير المنزه VII (الساعة 17:00):

الشبيبة الرياضية بالمنزه 62–66 النجم الرياضي الساحلي

وتدخل الفرق هذه المرحلة وهي تحتفظ برصيد النقاط الذي راكمته مع نهاية المرحلة الأولى من البطولة.

الترتيب

1- النادي الإفريقي: 22 نقطة

2- الاتحاد الرياضي المنستيري: 20 نقطة

3- النجم الرياضي الساحلي: 20 نقطة

4- الشبيبة الرياضية القيروانية: 20 نقطة

5- الملعب النابلي: 18 نقطة

6- الشبيبة الرياضية بالمنزه: 17 نقطة