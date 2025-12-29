Français
كرة السلة – البطولة المحترفة «أ» / بلاي أوف : نتائج مباريات الجولة الأولى (فيديو)

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لبطولة كرة السلة المحترفة «أ»، التي أُقيمت يوم الاثنين 29 ديسمبر:

قاعة الغرجاني (الساعة 15:00):
النادي الإفريقي 85–65 الملعب النابلي

قاعة مزالي (الساعة 17:00):
الاتحاد الرياضي المنستيري 68–48 الشبيبة الرياضية القيروانية

قاعة الأمير المنزه VII (الساعة 17:00):
الشبيبة الرياضية بالمنزه 62–66 النجم الرياضي الساحلي

وتدخل الفرق هذه المرحلة وهي تحتفظ برصيد النقاط الذي راكمته مع نهاية المرحلة الأولى من البطولة.

الترتيب
1- النادي الإفريقي: 22 نقطة
2- الاتحاد الرياضي المنستيري: 20 نقطة
3- النجم الرياضي الساحلي: 20 نقطة
4- الشبيبة الرياضية القيروانية: 20 نقطة
5- الملعب النابلي: 18 نقطة
6- الشبيبة الرياضية بالمنزه: 17 نقطة

