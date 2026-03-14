كرة السلة : الجامعة التونسية لكرة السلة تطلق قناتها التلفزية الخاصة على منصة WI play IPTV

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة مساء اليوم السبت عن إطلاق قناتها التلفزية الخاصة على منصة WI play IPTV، في خطوة تهدف إلى تعزيز إشعاع كرة السلة التونسية وتقريب مختلف الأنشطة والمنافسات من الجماهير.
وستقدم القناة تغطية مباشرة للمباريات والبرامج مع مساحة مخصصة لكرة السلة النسائية، بالإضافة إلى إعادة إحياء أبرز لحظات ونجاحات كرة السلة التونسية واستحضار محطات مضيئة من تاريخها.
وسيكون الموعد الأول مع نقل مباشر لمباراة النادي الإفريقي والشبيبة الرياضية القيروانية يوم الإثنين 16 مارس 2026.
