كرة السلة – القسم الوطني أ: النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة

فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات بطولة القسم الوطني المحترف أ لكرة السلة:

الأحد 22 فيفري

النادي الإفريقي 84-78 الاتحاد المنستيري

السبت 21 فيفري

شبيبة منازه 67-89 شبيبة القيروان

النجم الساحلي 71-62 الملعب النابلي

الترتيب العام

1- النادي الإفريقي 38 نقطة (+101)

2- النجم الساحلي 35 نقطة (+47)

3- شبيبة القيروان 35 نقطة (+18)

4- الاتحاد المنستيري 35 نقطة (+73)

5- الملعب النابلي 28 نقطة (-99)

6- شبيبة المنازه 27 نقطة (-138)

