كرة السلة – القسم الوطني أ: النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة

فيما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات بطولة القسم الوطني المحترف أ لكرة السلة:
الأحد 22 فيفري
النادي الإفريقي 84-78 الاتحاد المنستيري
السبت 21 فيفري
شبيبة منازه 67-89 شبيبة القيروان
النجم الساحلي 71-62 الملعب النابلي
الترتيب العام
1- النادي الإفريقي 38 نقطة (+101)
2- النجم الساحلي 35 نقطة (+47)
3- شبيبة القيروان 35 نقطة (+18)
4- الاتحاد المنستيري 35 نقطة (+73)
5- الملعب النابلي 28 نقطة (-99)
6- شبيبة المنازه 27 نقطة (-138)
