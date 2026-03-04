كرة السلة – القسم الوطني أ : فوز الشبيبة على النادي الأفريقي، برنامج يوم الخميس (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مباراة نصف النهائي الأولى من الأدوار الإقصائية، التي أقيمت اليوم الأربعاء في قاعة القرجاني، فاز نادي القيروان على النادي الإفريقي بنتيجة 87-84.

المباراة التالية مقررة يوم السبت، أيضاً في قاعة الشريف بلامين بمدينة غرجاني، وستكون حاسمة لبقية مباريات السلسلة.

أما مباراة نصف النهائي الثانية، فستجمع بين فريق الإتحاد المنستيري والنجم الساحلي يوم غد الخميس في قاعة المزالي بمدينة المنستير، الساعة الثانية ظهراً.

