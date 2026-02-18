كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج الجولة التاسعة للتويج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة، وهي الجولة قبل الأخيرة من تصفيات بطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، والتي أُقيمت عشية اليوم الأربعاء :

شبيبة القيروان 63-64 النجم الساحلي

شبيبة المنازه 71-86 النادي الإفريقي

الاتحاد الرياضي المنستيري 60-49 الملعب النابلي

الترتيب العام

1- النادي الإفريقي 36 نقطة

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 34 نقطة

3- النجم الساحلي 33 نقطة

4- شبيبة القيروان 33 نقطة

5- الملعب النابلي 27 نقطة

6- شبيبة المنازه 26 نقطة

