كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج الجولة التاسعة للتويج

كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج الجولة التاسعة للتتويج

فيما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة، وهي الجولة قبل الأخيرة من تصفيات بطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، والتي أُقيمت عشية اليوم الأربعاء :

شبيبة القيروان 63-64 النجم الساحلي
شبيبة المنازه 71-86 النادي الإفريقي
الاتحاد الرياضي المنستيري 60-49 الملعب النابلي

الترتيب العام
1- النادي الإفريقي 36 نقطة
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 34 نقطة
3- النجم الساحلي 33 نقطة
4- شبيبة القيروان 33 نقطة
5- الملعب النابلي 27 نقطة
6- شبيبة المنازه 26 نقطة

