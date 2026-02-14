كرة السلة – القسم الوطني «أ»: نتائج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي النتائج المسجّلة في ختام مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني «أ» لكرة السلة، التي دارت مساء هذا السبت:

النادي الإفريقي 89-78 النجم الساحلي

الملعب النابلي 78-85 الشبيبة الرياضية القيروانية

الاتحاد الرياضي المنستيري 80-61 شبيبة المنازه الترتيب

1- النادي الإفريقي 34 نقطة (+81)

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 32 نقطة (+68)

3- الشبيبة الرياضية القيروانية 32 نقطة (-3)

4- النجم الساحلي 31 نقطة (+36)

5- الملعب النابلي 26 نقطة (-79)

6- شبيبة المنازه 25 نقطة (-101)

