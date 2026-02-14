Français
رياضة

كرة السلة – القسم الوطني «أ»: نتائج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجّلة في ختام مباريات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني «أ» لكرة السلة، التي دارت مساء هذا السبت:

النادي الإفريقي 89-78 النجم الساحلي
الملعب النابلي 78-85 الشبيبة الرياضية القيروانية
الاتحاد الرياضي المنستيري 80-61 شبيبة المنازه

الترتيب
1- النادي الإفريقي 34 نقطة (+81)
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 32 نقطة (+68)
3- الشبيبة الرياضية القيروانية 32 نقطة (-3)
4- النجم الساحلي 31 نقطة (+36)
5- الملعب النابلي 26 نقطة (-79)
6- شبيبة المنازه 25 نقطة (-101)

تعليقات

