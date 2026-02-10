كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج وترتيب الجولة الثامنة من مرحلة البلاي آوت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي نتائج الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، والتي ضمن على اثرها فريقا نجم حلق الواد والنجم الرادسي مكانهما في القسم الوطني أ، بينما ستلعب الفرق الأربعة الأخرى مرحلة النزول :

جمعية الحمامات 60-85 اتحاد الأنصار

النجم الرادسي 62-61 دالية قرمبالية

نجم حلق الواد 76-74 نادي كرة السلة بالمهدية

الترتيب

1- نجم حلق الواد 28 نقطة

2- النجم الرادسي 28 نقطة

3- دالية قرمبالية 24 نقطة

4- اتحاد الأنصار 23 نقطة

5- ن كرة السلة بالمهدية 21 نقطة

6- جمعية الحمامات 20 نقطة

