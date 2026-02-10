كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج وترتيب الجولة الثامنة من مرحلة البلاي آوت

فيما يلي نتائج الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، والتي ضمن على اثرها فريقا نجم حلق الواد والنجم الرادسي مكانهما في القسم الوطني أ، بينما ستلعب الفرق الأربعة الأخرى مرحلة النزول :
جمعية الحمامات 60-85 اتحاد الأنصار
النجم الرادسي 62-61 دالية قرمبالية
نجم حلق الواد 76-74 نادي كرة السلة بالمهدية
الترتيب
1- نجم حلق الواد 28 نقطة
2- النجم الرادسي 28 نقطة
3- دالية قرمبالية 24 نقطة
4- اتحاد الأنصار 23 نقطة
5- ن كرة السلة بالمهدية 21 نقطة
6- جمعية الحمامات 20 نقطة
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب