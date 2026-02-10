Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج وترتيب الجولة الثامنة من مرحلة البلاي آوت

كرة السلة – القسم الوطني أ: نتائج وترتيب الجولة الثامنة من مرحلة البلاي آوت

فيما يلي نتائج الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني أ لكرة السلة، والتي ضمن على اثرها فريقا نجم حلق الواد والنجم الرادسي مكانهما في القسم الوطني أ، بينما ستلعب الفرق الأربعة الأخرى مرحلة النزول :

جمعية الحمامات 60-85 اتحاد الأنصار

النجم الرادسي 62-61 دالية قرمبالية

نجم حلق الواد 76-74 نادي كرة السلة بالمهدية

الترتيب

1- نجم حلق الواد 28 نقطة

2- النجم الرادسي 28 نقطة

3- دالية قرمبالية 24 نقطة

4- اتحاد الأنصار 23 نقطة

5- ن كرة السلة بالمهدية 21 نقطة

6- جمعية الحمامات 20 نقطة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

744
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

354
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
342
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة
330
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
312
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
297
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
297
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
285
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
265
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
264
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى