كرة السلة – القسم الوطني أ : نتائج وترتيب الجولة السابعة من مرحلة البلاي أوف (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب مباريات الجولة السابعة من مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة السلة، التي أُقيمت اليوم الأربعاء:

15:00 النادي الإفريقي 104–86 الشبيبة القيروانية
17:00 النجم الساحلي 67–66 الاتحاد المنستيري
شبيبة المنازه 77–57 الملعب النابلي

الترتيب
1- النادي الإفريقي 32 نقطة (+70)
2- الاتحاد المنستيري 30 نقطة (+49)
3- النجم الساحلي 30 نقطة (+47)
4- الشبيبة القيروانية 29 نقطة (-10)
5- الملعب النابلي 24 نقطة (-72)
6- شبيبة المنازه 24 نقطة (-82)

