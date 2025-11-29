كرة السلة – النافذة الأولى للمونديال (المجموعة ج): بعد نيجيريا، تونس تُسقط رواندا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار المباراة الثانية من الجولة الثانية ضمن المجموعة ج لحساب النافذة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، فاز المنتخب التونسي على نظيره الرواندي بنتيجة 79-66 (40-31 في الشوط الأول)، وذلك مساء اليوم السبت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وفي وقت سابق من اليوم، حسم منتخب نيجيريا اللقاء الثاني من هذه المجموعة أمام غينيا بنتيجة 69-55.

أما المباراة الأخيرة التي ستجمع بين لاعبينا ونظرائهم الغينيين، والمقرّرة يوم الأحد انطلاقًا من الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، فستكون بمثابة نهائي لتحديد المنتخب المتأهل عن هذه المجموعة.

