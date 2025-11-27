كرة السلة – النافذة الأولى للمونديال (المجموعة C): بعد وقت إضافي، تونس تهزم نيجيريا (فيديو)

في المباراة الافتتاحية للمجموعة C ضمن النافذة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، فازت تونس على نيجيريا بنتيجة 88-78 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي (73-73 و35-32 في الشوط الأول)، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس في القاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وفي انتظار المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين غينيا ورواندا انطلاقًا من الساعة 20:00، هذه أبرز النتائج المسجّلة في المجموعة A: