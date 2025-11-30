Français
رياضة

كرة السلة – النافذة 1 من التصفيات العالمية (المجموعة ج) : المنتخب التونسي يختتم في المركز الثاني بعد هزيمته أمام غينيا (فيديو)

في إطار المباراة الأولى من الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة ج ضمن النافذة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، مُني المنتخب التونسي بالهزيمة أمام نظيره الغيني بنتيجة 57-66 (25-27 في نهاية الشوط الأول)، وذلك بعد ظهر الأحد في القاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وباعتبار أن كل منتخب يحتفظ برصيده من النقاط إلى حدود النافذة الخامسة والأخيرة، أنهت تونس هذه المرحلة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف غينيا صاحبة الصدارة بـ6 نقاط. وذلك في انتظار المباراة الثانية من هذه المجموعة، والتي ستجمع مساء اليوم بين نيجيريا ورواندا عند الساعة الثامنة ليلاً (توقيت محلي).

ويأمل منتخبنا الوطني في تأكيد مكانته القارية وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة السلة التونسية، ولمَ لا أن يكون ضمن المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال قطر 2027.

وفي ما يلي تذكير بروزنامة النوافذ الستّ:

النافذة 1: من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025
النافذة 2: من 23 فيفري إلى 3 مارس 2026
النافذة 3: من 29 جوان إلى 7 جويلية 2026
النافذة 4: من 24 أوت إلى 1 سبتمبر 2026
النافذة 5: من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2026
النافذة 6: من 22 فيفري إلى 2 مارس 2027

