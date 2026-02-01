كرة السلة – بطولة دبي الدولية: النادي الإفريقي يهزم المنتخب الإماراتي ويحرز لقب دورة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أختُتمت اليوم الأحد الموافق غرة فيفري، مشاركة النادي الإفريقي في الإمارات العربية المتحدة بالمباراة النهائية للنسخة الخامسة والثلاثين من بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة.

وتغلب الأفارقة على نظرائهم الإماراتيين، المنتخب الوطني الأول للرجال، بقيادة المدرب التونسي منير بن سليمان، بنتيجة 93-77 (59-41 في الشوط الأول).

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الاتحاد الليبي، الذي فاز على نادي بيروت اللبناني بنتيجة 89-85 في مباراة تحديد المركز الثالث.

