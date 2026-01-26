Français
كرة السلة – بطولة دبي الدولية: النادي الإفريقي يخسر أمام نادي بيروت !

كرة السلة – بطولة دبي الدولية: النادي الإفريقي يخسر أمام نادي بيروت !

أُقيمت عشية اليوم الاثنين 26 جانفي في الإمارات العربية المتحدة، المباراة الثانية من بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة.

خسر النادي الإفريقي أمام نظيره اللبناني، نادي بيروت، بنتيجة 93-83 (80-80 في الوقت الأصلي).

ويقع النادي الإفريقي في المجموعة الثانية (ب) إلى جانب الأهلي طرابلس (ليبيا)، وبيروت (لبنان)، والكرامة (سوريا)، وزامبوانجا فالينتيس (الفلبين). وفيما يلي بقية مباريات نادي أفريكان:

النادي الإفريقي – الكرامة (سوريا)
النادي الإفريقي – الأهلي طرابلس (ليبيا)

تضم المجموعة الأولى (أ) منتخب الإمارات، والنصر (الإمارات)، والاتحاد (ليبيا)، والوحدة (سوريا)، وحمص الفداء (سوريا).

