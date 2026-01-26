كرة السلة – بطولة دبي الدولية: النادي الإفريقي يخسر أمام نادي بيروت !

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُقيمت عشية اليوم الاثنين 26 جانفي في الإمارات العربية المتحدة، المباراة الثانية من بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة.

خسر النادي الإفريقي أمام نظيره اللبناني، نادي بيروت، بنتيجة 93-83 (80-80 في الوقت الأصلي).

ويقع النادي الإفريقي في المجموعة الثانية (ب) إلى جانب الأهلي طرابلس (ليبيا)، وبيروت (لبنان)، والكرامة (سوريا)، وزامبوانجا فالينتيس (الفلبين). وفيما يلي بقية مباريات نادي أفريكان:

النادي الإفريقي – الكرامة (سوريا)

النادي الإفريقي – الأهلي طرابلس (ليبيا)

تضم المجموعة الأولى (أ) منتخب الإمارات، والنصر (الإمارات)، والاتحاد (ليبيا)، والوحدة (سوريا)، وحمص الفداء (سوريا).

