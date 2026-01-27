كرة السلة – بطولة دبي الدولية: فوز كبير للنادي الإفريقي على الكرامة السوري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أُقيمت عشية اليوم الثلاثاء الموافق 27 جانفي في الإمارات العربية المتحدة، المباراة الثالثة من بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة. وحقق النادي الإفريقي فوزًا ساحقًا على فريق الكرامة (سوريا) بنتيجة 96-54 (48-24 في الشوط الأول).

ويلعب النادي الإفريقي في المجموعة الثانية (ب) إلى جانب الأهلي طرابلس (ليبيا)، وبيروت (لبنان)، والكرامة (سوريا)، وزامبوانجا فالينتيس (الفلبين). وفيما يلي بقية مباريات نادي الإفريقي:

الأربعاء 28 جانفي: النادي الإفريقي الساعة 5:00 مساءً ضد الأهلي طرابلس (ليبيا).

تضم المجموعة الأولى (أ) منتخب الإمارات العربية المتحدة، ونادي النصر (الإمارات)، والاتحاد (ليبيا)، والوحدة (سوريا)، وحمص الفداء (سوريا)

