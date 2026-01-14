كرة السلة – بلاي أوف البطولة المحترفة «أ» : الاتحاد المنستيري يقلب الطاولة على النادي الإفريقي، نتائج مباريات الجولة الخامسة (فيديو)

في ما يلي نتائج المباريات الخاصة بالجولة الخامسة من الأدوار الإقصائية لبطولة «برو أ» لكرة السلة، والتي دارت اليوم الأربعاء:

الاتحاد الرياضي المنستيري 59 – 54 النادي الإفريقي

الملعب النابلي 80 – 90 النجم الرياضي الساحلي

الشبيبة الرياضية القيروانية 77 – 67 شبيبة المنازه

الترتيب العام: