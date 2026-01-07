كرة السلة / بلاي أوف: نتائج مباريات الجولة الثالثة (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة الثالثة من بلاي أوف بطولة «البرو أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الأربعاء:
النجم الساحلي 74-79 النادي الإفريقي الشبيبة الرياضية القيروانية 76-69 الملعب النابلي شبيبة المنازه 56-69 الاتحاد الرياضي المنستيري
الترتيب العام 1- النادي الإفريقي 25 نقطة (+20) 2- الاتحاد الرياضي المنستيري 24 نقطة (+36) 3- الشبيبة الرياضية القيروانية 24 نقطة (-8) 4- النجم الساحلي 21 نقطة (-4) 5- الملعب النابلي 20 نقطة (-21) 6- شبيبة المنازه 18 نقطة (-23)
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.