كرة السلة / بلاي أوف: نتائج مباريات الجولة الثالثة (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة الثالثة من بلاي أوف بطولة «البرو أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الأربعاء:

النجم الساحلي 74-79 النادي الإفريقي

الشبيبة الرياضية القيروانية 76-69 الملعب النابلي

شبيبة المنازه 56-69 الاتحاد الرياضي المنستيري

الترتيب العام

1- النادي الإفريقي 25 نقطة (+20)

2- الاتحاد الرياضي المنستيري 24 نقطة (+36)

3- الشبيبة الرياضية القيروانية 24 نقطة (-8)

4- النجم الساحلي 21 نقطة (-4)

5- الملعب النابلي 20 نقطة (-21)

6- شبيبة المنازه 18 نقطة (-23)