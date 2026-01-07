Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة السلة / بلاي أوف: نتائج مباريات الجولة الثالثة (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة الثالثة من بلاي أوف بطولة «البرو أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الأربعاء:

النجم الساحلي 74-79 النادي الإفريقي
الشبيبة الرياضية القيروانية 76-69 الملعب النابلي
شبيبة المنازه 56-69 الاتحاد الرياضي المنستيري

الترتيب العام
1- النادي الإفريقي 25 نقطة (+20)
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 24 نقطة (+36)
3- الشبيبة الرياضية القيروانية 24 نقطة (-8)
4- النجم الساحلي 21 نقطة (-4)
5- الملعب النابلي 20 نقطة (-21)
6- شبيبة المنازه 18 نقطة (-23)

